José Loreto emociona ao se despedir da novela Pantanal: ''Saudade precoce''

O ator José Loreto compartilhou um lindo vídeo com o elenco e iniciou a despedida da novela Pantanal

Publicado em 08/09/2022, às 14h47

José Loreto (38) compartilhou uma declaração especial para começar a despedida da novela Pantanal. O ator publicou um lindo vídeo com o elenco da trama e refletiu sobre o fim do ciclo.

O artista exibiu um momento de despedida com os colegas de elenco e equipe que fizeram parte de todo o processo dos mais de doze meses.

"O nosso mundo gira em torno de #Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas", disse ele.

E completou. "Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, por que encontramos em nosso público, nosso eco", declarou.

Vale lembrar que o fim da novela Pantanal está marcada para o mês de outubro. Travessia é a trama que entra no horário nobre da TV Globo.

