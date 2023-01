Jornalista da Record, Fabiola Gadelha curte verão e mostra fotos de biquíni: 'Paraíso'

A repórter Fabiola Gadelha ainda combinou a peça com uma saída de praia e chinelo, todos na mesma cor

Fabiola Gadelha (42) aproveitou a chegada do verão para curtir uma viagem em família e também deixar os fãs babando com sua beleza. A apresentadora e jornalista compartilhou em seu Instagram, na última quinta-feira, 12, fotos do passeio.

Passando alguns dias na praia ao lado do marido, Bruno Amaral, e com sua filha Yarin, de oito meses, ela chamou atenção ao posar em meio a natureza vestindo um biquíni azul com correntes douradas. "Paraíso de verão", escreveu ela na legenda da foto, publicada para seus mais de 3,6 milhões de seguidores.

Em outro registro, ela aparece usando o look completo para curtir o dia com sol, areia e mar. A apresentadora compartilhou imagens fazendo pose enquanto usava uma saída de praia e chinelo na mesma cor do biquíni, além de um chapéu, para completar o modelito.

Pouco tempo após as publicações, ela já recebeu uma enchurrada de elogios e carinho dos internautas. "Muito linda. Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É uma sereia", falou ainda uma terceira internauta. "Mulher, você está linda demais. Arrasou!", comentou mais uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

JORNALISTA MOSTRA DECORAÇÃO DO MÊSVERSÁRIO DE YARIN

Em novembro, Gadelha e seu marido mostraram nas redes sociais como foi a comemoração do sétimo mêsversário de sua filha mais nova. O casal preparou uma festa com o tema Galinha Pintadinha, e nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos com alguns detalhes do evento.

"7º mesversario da nossa galinha pintadinha! Ela ama!", se derreteu a artista, mostrando que a filha estava usando um vestido azul, com uma estampa de galinha, e uma tiara com algumas flores. Os internautas deixaram mensagens de felicitações para Yarin. "Parabéns, Yarin, Deus te abençoe sempre. Felicidades", disse uma seguidora. "Meu Deus, que coisa mais linda", comentou outra. "Lindas! Saúde pra mocinha linda", desejou uma fã.