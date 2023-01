Fabiola Gadelha esbanja curvas perfeitas em cliques na praia: "Maravilhosa"

A apresentadora Fabiola Gadelha ganhou elogios ao surgir fazendo poses de biquíni nas redes sociais

Fabiola Gadelha (42) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques em meio à natureza.

A apresentadora está curtindo alguns dias na praia, ao lado do marido, Bruno Amaral, e da filha do casal, Yarin (sete meses), e chamou a atenção ao surgir exibindo suas curvas impecáveis ao apostar em um biquíni azul.

Em outras imagens, Gadelha fez poses completando o look com uma saída de praia e chinelo na mesma cor do biquíni. Ela ainda completou o visual com um chapéu. "Paraíso de verão", celebrou a artista na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Muito linda. Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É uma sereia", falou uma fã. "Mulher, você está linda demais. Arrasou!", comentou mais uma.

Confira os cliques de Fabiola Gadelha na praia de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Fabiola Gadelha leva a filha para conhecer o mar

Na última segunda-feira, 9, Fabiola encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar a primeira vez da filha, Yarin, na praia. Para apresentar o mar para a herdeira, os três surgiram usando looks combinando: a apresentadora e a bebê com biquínis rosas, e Bruno com uma bermuda da mesma cor. "Apresentando o mar pra Arraiazinha! #ririnka #aventureira #family", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!