Jojo Todynho atrai os olhares ao usar biquíni fio-dental

De biquíni, Jojo Todynho rebola na frente do espelho ao se arrumar para curtir um dia ensolarado ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 15h19

A cantora Jojo Todynho (25) elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de biquíni fio-dental neste final de semana. Enquanto penteada o cabelo no espelho do banheiro, a estrela colocou uma música para tocar e apareceu rebolando nos stories do Instagram.

De frente e de costas, Jojo arrasou ao dançar com o look mínimo enquanto se arrumava para curtir o dia ao ar livre. Para a ocasião, ela escolheu um biquíni azul estilo asa delta e com transparência no top.

Jojo Todynho fala sobre o salário do marido

Nos últimos dias, Jojo Todynho agitou as redes sociais ao rebater um comentário insinuando que ela estaria sustentando o seu marido, Lucas Souza. Então, a artista contou que o marido ganha muito bem.

“Uma fulana aí postou nos stories dela que eu banco meu marido. Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades. Se uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e cursa Economia não souber administrar seu dinheiro, tá ferrado, né? Desculpa, eu conheci meu marido em Cancún, tá? Se ele fosse duro, meu amor, ele não estaria em Cancún”, disse ela.

Por fim, ela declarou: "Eu acredito em um mundo onde existem pessoas honestas que não precisam se relacionar por conta de dinheiro. Sou uma mulher fo**, bem resolvida, milionária, sempre trabalhei para ir atrás do meu".