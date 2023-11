João Guilherme leva fãs à loucura ao compartilhar selfie ousada: “Fabuloso”

O ator João Guilherme recebeu chuva de elogios ao compartilhar uma foto em que aparecia sem camisa

Nesta quinta-feira, 2, João Guilherme deixou seus fãs babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos ousadas. O ator recebeu uma série de elogios se seus seguidores, inclusive de figuras famosas.

O astro da série “De Volta Aos 15” surgiu sem camisa em uma das fotos tiradas em sua casa com uma iluminação baixa. Na parte de baixo, o artista usava uma calça preta. A outra foto publicada pelo famoso mostrava apenas a parte de baixo de um outro look, que era uma espécie de saia cinza e botas pretas de grife.

Na legenda da postagem, João escreveu “yes” [“sim” em inglês] diversas vezes para formar a palavra “No”, que é “não” em inglês. Nos comentários, a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann elogiou: “Gato”. E o cantor PeLu, que é tio de João, comentou: “Lindíssimo”. E a própria mãe de João, a dançarina e empresário Naira Ávila disse: “Fabuloso”.

Quem também comentou na publicação foi a amiga e colega de elenco de João em “De Volta aos 15”, Maisa Silva escreveu: “Eita o que é isso? Lindo”. Recentemente, a dupla teve que deixar claro que são apenas amigos ao surgirem com fantasias combinando em uma festa de Halloween.

Os seguidores de João também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Gente, que homem”, escreveu um fã. Outro seguidor elogiou: “Maravilhoso”. Um admirador também comentou: “Coisa perfeita”.

“Um deus grego”, exaltou um fã. Uma seguidora ainda escreveu: “João nos seduzindo... sem camisa, lindinho demais”. Uma admiradora ainda comentou: “Lindo demais, tá maluco”. “Tá gatão, Jotinha”, disse um outro seguidor.

Amigos!

Ainda sobre a amizade com Maisa Silva, João surpreendeu os fãs ao comentar nas redes sociais sobre a relação entre os dois. Um internauta comentou como ele enxerga a amizade entre os dois. "Pra mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa", disse um seguidor. Em seguida, o famoso respondeu o comentário com bom humor. "Pra Maisa também".

Essa não é a primeira vez que João comenta sobre sua relação com Maisa. No programa "The Noite" apresentado por Danilo Gentilli, o ator deixou claro a amizade entre os dois: “Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou".