João Guilherme faz revelação engraçada sobre amizade com Maisa Silva

Amigos há muitos anos, João Guilherme revela fato engraçado sobre sua amizade com Maisa Silva; confira!

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, e a atriz Maisa Silva são muito amigos há anos! Os dois, que são colegas de elenco na série De Volta Aos Quinze, da Netflix, mantém uma das amizades mais adoradas da internet, com vários momentos incríveis entre essa dupla.

Na última quarta-feira, 25, os dois deram o que falar ao surgir fantasiados combinando para uma festa Halloween. Os artistas se vestiram de Sharkboy e Lava Girl, filme de 2005, para mostrar ao público a sua amizade. Após se tornarem o assunto mais comentado do momento, João Gui fez uma revelação engraçada sobre sua relação com Maisa.

Através da rede social 'X' (antigo Twitter), um internauta comentou como ele enxerga a amizade entre os dois. "Pra mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa", disse um seguidor. Em seguida, o famoso respondeu o comentário com bom humor. "Pra Maisa também", disse o ator, que arrancou risadas de seus fãs.

Confira a interação:

João Guilherme já falou sobre um possível romance com Maisa Silva

Em julho, durante sua participação no programa The Noite, do SBT, o ator João Guilherme abriu o jogo sobre um possível romance com Maisa Silva. Em bate-papo com o apresentador Danilo Gentili, ele falou sobre a torcida de seus fãs para que eles vivam um relacionamento.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.