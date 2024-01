João Guilherme deixa fãs nostálgicos com novo visual: "De volta"

Ao mostrar seu novo visual nas redes sociais, João Guilherme deixa seus fãs nostálgicos ao apostar em estilo que já teve antes; confira o resultado!

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao mudar seu visual. Nesta noite de sexta-feira, 26, o filho de Leonardo deixou seus fãs nostálgicos ao retornar com um estilo antigo e aparecer mais novo nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista apareceu com o rosto liso, sem a presença da barba que ele costumava a usar. A escolha foi feita para um novo papel de João, que precisará que seu rosto fique liso para o seu mais novo projeto. Com o resultado, ele apareceu bem novinho, assim como no início de sua carreira.

"Baby J está de volta", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs lhe rasgaram elogios e mostraram que amaram o visual. "Queria ser bonita assim sem nada", disse um internauta. "Que gatinho", enalteceu outro. "Gostoso", declarou mais um.

Confira o resultado:

João Guilherme causa ao deixar de seguir sua ex-namorada, Jade Picon

No último dia 23, João Guilherme pegou seus fãs de surpresa ao deixar de seguir sua ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, nas redes sociais. O filho de Leonardo deu unfollow na ex-BBB dias após publicar uma mensagem misteriosa para seus seguidores.

"O dedo COÇA TANTO pra dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", escreveu ele em seu perfil oficial do X (antigo Twitter).

Pouco tempo depois, João decidiu se pronunciar sobre a polêmica e explicou sua decisão para seus seguidores. "Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Tô fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…", escreveu o artista.

A influenciadora digital Jade Picon e o ator João Guilherme assumiram seu relacionamento oficialmente em 2018. No entanto, em 2021, após três anos de namoro, o casal decidiu dar um ponto final da relação. Desde então, eles seguiam como amigos e se encontravam ocasionalmente.