João Guilherme deixa de seguir ex-namorada, Jade Picon, nas redes sociais

Após post misterioso, João Guilherme deixa de seguir sua ex-namorada, Jade Picon, nas redes sociais e deixa internautas curiosos; confira!

O ator João Guilherme pegou seus fãs de surpresa ao fazer uma movimentação em suas redes sociais esta terça-feira, 23. O filho do cantor Leonardo deixou de seguir sua ex-namorada, a influenciadora Jade Picon, no Instagram e deixou seus seguidores de queixo caído com a decisão.

O unfollow na ex-BBB veio pouco tempo depois do artista publicar uma mensagem misteriosa. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), João falou que tinha vontade de limpar suas redes sociais. "O dedo COÇA TANTO pra dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", escreveu ele.

Jade, no entanto, continua seguindo o ex-namorado nas redes sociais. Ela e João Guilherme começaram a namorar em 2018, mas terminaram seu relacionamento em 2021 de maneira amigável. Desde então, os dois seguiam como amigos.

Jade Picon e João Guilherme foram vistos juntos recentemente

Em novembro do ano passado, Jade Picon e João Guilherme passearam juntinhos em público. O irmão da influenciadora digital, o empresário Leo Picon, publicou um momento de reencontro entre sua irmã e o filho de Leonardo.

No vídeo, que foi publicado nas redes sociais, o ex-casal apareceu juntinhos novamente anos após seu término. Com drinks na mão, o grupo surgiu em uma escada rolante e ganhou torcida de Leo, que mostrou sua vontade de ver os dois juntos novamente. "A voz do povo é a voz de Deus", disse ele, que depois colocou uma enquete escrito: "Volta Joade".

Nas redes sociais, alguns de seus fãs ficaram do lado do irmão da influenciadora e ex-BBB, e também torceram pela volta da dupla. "Eu meio que queria", confessou um. "Eu ia gostar", disparou outro.