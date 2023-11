Voltaram? Jade Picon e João Guilherme surgem juntos e irmão faz campanha

Jade Picon e João Guilherme surgem juntos novamente nas redes sociais e o irmão da influenciadora, Leo Picon, faz campanha para a volta do ex-casal

O influenciador digital e empresário Leo Picon atiçou seus seguidores com vídeo publicado nos stories de seu Instagram no último sábado, 4. Ele publicou um momento de reencontro entre sua irmã, Jade Picon, e seu ex-namorado, o ator João Guilherme, filho de Leonardo.

No registro, o ex-casal apareceu juntinhos novamente anos após seu término. Com drinks na mão, o grupo surgiu em uma escada rolante e ganhou torcida de Leo, que mostrou sua vontade de ver os dois juntos novamente. "A voz do povo é a voz de Deus", disse ele, que depois colocou uma enquete escrito: "Volta Joade".

Nas redes sociais, alguns de seus fãs ficaram do lado do irmão da influenciadora e ex-BBB, e também torceram pela volta da dupla. "Eu meio que queria", confessou um. "Eu ia gostar", disparou outro.

Esse Léo 😅



📱leopicon via instagram stories. pic.twitter.com/7oliaW6nVn — Central Jade Picon🌪 (@cfjadepiconn) November 4, 2023

João Guilherme tinha a intenção de voltar com Jade Picon

João Guilherme e Jade Picon engataram seu namoro em 2018, mas se separaram em 2021, após três anos de relacionamento. Contudo, na época do término, o ator deixou claro que tinha intenções de reatar com a influenciadora futuramente.

Ao anunciar o término, o filho de Leonardo abriu o coração e se declarou para a ex-namorada. "Um dia a gente se encontra de novo. Eu gosto muito dela. Ela gosta muito de mim. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Então, é muito fácil a gente se gostar de novo, a gente se encontrar de novo. Na real, inclusive, essa é a minha intenção, para ser bem sincero", escreveu João.

Na época, o artista ainda aproveitou para refletir sobre o motivo do término. "Ela está em um momento da vida dela, tanto profissional, que é muito diferente do que eu estou. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, crescer separados durante um tempo. A gente cresceu muito juntos, evoluímos muito juntos, aprendemos muita coisa. A gente volta em uma caminhada sozinhos agora, que foi assim que a gente se conheceu, sozinhos. E a gente era perfeito um para o outro", declarou.

Jade, por sua vez, nunca mencionou sua vontade de reatar o namoro. Em sua declaração, ela apenas deixou claro sua admiração pelo ex. "Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor. Amo você".