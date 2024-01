João Guilherme quebra silêncio sobre unfollow em Jade Picon: "Fazendo isso por mim"

Após surpreender a web ao deixar de seguir sua ex-namorada, Jade Picon, João Guilherme quebra seu silêncio sobre o unfollow em suas redes sociais

O ator João Guilherme surpreendeu seus fãs ao deixar de seguir sua ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, nas redes sociais nesta terça-feira, 23. Pouco depois do ato, o filho do cantor Leonardo decidiu se pronunciar sobre a escolha para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), João afirmou que não há um significado profundo por trás do unfollow na ex-BBB. "Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Tô fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…", escreveu o artista.

João Guilherme deixou de seguir sua ex-namorada pouco após afirmar que queria excluir algumas pessoas de suas redes sociais."O dedo COÇA TANTO pra dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", escreveu ele. Jade, por sua vez, continua seguindo o ex no Instagram.

O relacionamento de Jade Picon e João Guilherme

A influenciadora digital Jade Picon e o ator João Guilherme assumiram seu relacionamento oficialmente em 2018. No entanto, em 2021, após três anos de namoro, o casal decidiu dar um ponto final da relação. Desde então, eles seguiam como amigos e se encontravam ocasionalmente.

Em novembro do ano passado, os dois passearam juntinhos em público. O momento foi registrado pelo irmão da ex-BBB, o empresário Leo Picon, que registrou o momento de reencontro entre sua irmão e o ex-cunhado e publicou em suas redes sociais.

No vídeo, o ex-casal apareceu juntinhos novamente anos após seu término. Com drinks na mão, o grupo surgiu em uma escada rolante e ganhou torcida de Leo, que mostrou sua vontade de ver os dois juntos novamente. "A voz do povo é a voz de Deus", disse ele, que depois colocou uma enquete escrito: "Volta Joade".