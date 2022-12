Jeniffer Nascimento esbanja boa forma ao usar biquíni vermelho

De férias depois do fim das gravações da novela Cara e Coragem, Jeniffer Nascimento aproveitou o dia de sol na Bahia

A atriz Jeniffer Nascimento agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto de suas férias na Bahia. A estrela interpretou a personagem Jéssica na novela Cara e Coragem, da Globo, que já está na reta final da trama. Na foto, a beldade exibiu toda a sua beleza.

A estrela surgiu com um biquíni vermelho decotado e esbanjou seu sorrisão. Ela também surgiu com o seu cabelo cacheado com tom loiro. “Bom dia da Bahia”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela recebeu elogios dos fãs. “Essa mulher é uma deusa”, disse um seguidor. “Colírio dos meus olhos”, afirmou outro. “Lindona”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Jeniffer Nascimento celebra a parceria com Kiko Mascarenhas em cena

Na novela Cara e Coragem, Jeniffer Nascimento forma uma dupla genial e divertida com o ator Kiko Mascarenhas. Intérpretes de Jéssica e Duarte, os dois arrancam risadas do público e também celebram a amizade.

"Nossa química é ótima. Fomos nos conhecer no primeiro exercício on-line que tivemos da novela. O entrosamento e as gargalhadas foram imediatos. As situações pelas quais os personagens passam são muito divertidas", disse ela ao Gshow.