Jade Picon surpreende seguidores ao usar look jeans decotado: “Impecável”

A influenciadora Jade Picon recebeu diversos elogios ao posar para fotos com look jeans decotado

Nesta segunda-feira, 11, Jade Picon deu o que falar nas redes sociais. A influenciadora encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais, desta vez usando um look que foi muito elogiado.

A empresária e ex-BBB surgiu com um conjunto de uma marca de grife. O look era composto por um cropped decotado e um shots, ambos jeans. A participante do BBB 22 ainda deixou a roupa íntima à mostra, que era branca e da mesma grife.

“Você diz que eu sou um sonho”, escreveu em inglês a atriz da novela Travessia na legenda da postagem feita em seu Instagram e composta por quatro imagens feitas pelo fotógrafo Matias Ternes na varanda de um luxuoso hotel em São Paulo.

Os seguidores de Jade foram à loucura com as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “É o meu sonho mesmo”, declarou um admirador. Outra seguidora escreveu: “Essa mulher é linda demais”. “Ela é gata”, ainda elogiou uma fã.

“Boneca, Jadinha! Chegando a idade nova, hein princesa”, declarou uma admiradora relembrando que o aniversário de Jade está se aproximando, no dia 24 de setembro. Outra seguidora declarou: “Gatíssima”. E uma página de fãs dedicada à Jade escreveu: “É incrível a forma com que você consegue fazer nosso dia ficar melhor com um post”.

No mês passado, Jade revelou que faria um procedimento estético em que colocaria silicone. O vídeo foi gravado antes da cirurgia e só seria postado se tudo corresse bem na cirurgia. Em suas redes sociais, a intérprete da personagem Chiara não mostrou nada relacionado ao procedimento.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, explicou.

A primeira vez que Jade mostrou o resultado da cirurgia foi em um baile repleto de famosos em São Paulo. O look em questão era um vestido todo aberto na barriga e com uma fenda até o limite. A influenciadora então deixou à mostra seu decote, revelando que escolheu uma prótese discreta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Críticas!

Na semana passada, Jade Picon recebeu duras críticas do jornalista Leo Dias. No “Fofocalizando”, o comentarista ficou alterado e começou a criticar a famosa. O motivo dos ataques foi porque Jade se recusou a falar com a imprensa durante um evento de música em São Paulo.

“Quem é Jade Picon na fila do pão? Pelo amor de Deus. Ela tinha que ter falado [com a imprensa]. Eu acho que ela ainda que tá na Globo dos anos 80, quando a água bater na b*nda da Jade Picon...", esbravejou ele no programa do SBT.

Jade é uma das maiores influenciadoras do Brasil, com 22 milhões de seguidores em seu Instagram. A empresária é uma das pessoas que mais faturam com posts nas redes e recebeu mais seguidores após sua participação no BBB.