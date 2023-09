Leo Dias massacra comportamento de Jade Picon em camarote: "Mal-educada"

Durante o 'Fofocalizando', Leo Dias massacra comportamento da ex-BBB e diz que ela deveria ser ignorada pela imprensa

O jornalista Leo Dias ficou alterado e detonou Jade Picon no Fofocalizando exibido nesta sexta-feira, 8. É que ela apareceu em um festival de música neste feriado, mas se recusou a conversar com a imprensa. A postura dividiu opiniões.

O colunista disse que ela deveria ser ignorada. "Tem um ditado muito bom: eu só vou agradar quem me agrada. Quem me ignora, eu dou um basta. A culpa é de vocês.O que me interessa a vida da Jade Picon? Eu faria outra matéria, agora focar em quem trata mal a gente? Vamos ter um pouco de autoestima", declarou.

O jornalista disse que ela vai aprender a tratar melhor a imprensa quando seu faturamento cair. "Quem é Jade Picon na fila do pão? Pelo amor de Deus. Ela tinha que ter falado [com a imprensa]. Eu acho que ela ainda que tá na Globo dos anos 80, quando a água bater na b*nda da Jade Picon...", disse ele.

Leo Dias ainda acusou a artista de ser mal-educada. "É uma mal-educada, não tem educação. E vale ressaltar que o irmão dela é o oposto, educado, fala com todo mundo. Deu errado aí", disparou ele sem o menor pudor.

Vale lembrar que Jade Picon é uma das maiores influenciadoras do Brasil, seguida por mais de 22 milhões de pessoas nas redes sociais. Ela é uma das que mais faturam com publicações na web e viu os números inflarem após o BBB22.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

COLOCOU SILICONE

Vale lembrar que Jade Picon fez uma cirurgia plástica há poucas semanas e revelou o motivo para fazer o procedimento estético. Ela contou que teve uma perda do volume de seus seios ao emagrecer e quis recuperar esse volume por meio do procedimento. “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, contou.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disparou.