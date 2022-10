Jade Picon esbanja estilo ao publicar vídeo vestindo dois looks luxuosos

LOOKS DE MILHÕES!

A influenciadora Jade Picon deixou os fãs babando ao aparecer em vídeo com dois looks estilosos em ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 18h44

Nesta sexta-feira, 14, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo trocando entre dois looks luxuosos.

A influenciadora apareceu nos bastidores de um ensaio fotográfico de uma revista primeiramente com um vestido longo preto, com um recorte que exibia o abdômen sarado.

Após a transição do vídeo, a intérprete de Chiara na nova novela das 21h aparecia com um vestido verde brilhante com o mesmo recorte mostrando a barriga.

“Quem aí também estava com saudades da Jade transições? Semana que vem vou gravar mais pra vocês!!! Sugestões?”, perguntou a atriz da novela Travessia para seus fãs na legenda do post.

Os seguidores da participante do BBB 22 amaram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Amei a transição”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Juro, sua beleza é inexplicável”.

Respondeu!

Ainda nesta sexta-feira, Jade respondeu uma alfinetada da atriz Mel Maia (18) sobre sua atuação em Travessia, que repercutiu nas redes sociais.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, respondeu Jade.