Jade Picon esbanja beleza em novas fotos durante viagem a Fernando de Noronha

A influenciadora Jade Picon deu show de beleza com novas fotos de sua viagem a Fernando de Noronha

Nesta segunda-feira, 20, Jade Picon encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem a Fernando de Noronha. A influenciadora recebeu uma chuva de elogios ao mostrar seu look para curtir a noite na praia.

A ex-BBB surgiu com um vestido de renda bege com franjas no final da peça. O look curtinho e brilhante deixava as pernas da famosa à mostra. A participante do BBB 22 ainda complementou o look com alguns acessórios dourados, incluindo um brinco em formato de concha. Jade legendou o carrossel de quatro fotos com um emoji de concha.

Os seguidores da empresária adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Dona de toda beleza do mundo”, escreveu um fã. Outro seguidor ainda comentou: “Incrível como ela fica impecável com dourado”. Uma admiradora elogiou: “Muito diva”.

“Linda! Amei o vestido”, declarou uma fã. Uma seguidora ainda aprovou o look escolhido: “Os seus looks melhoraram tanto, amo essa vibe nova quiet luxury”. Um admirador ainda disse: “Personificação da perfeição”. Um perfil de fãs dedicado à Jade ainda comentou: “Como você consegue ser a dona da beleza?”.

E esta não é a primeira vez que Jade recebe diversos elogios ao abrir um álbum de fotos de sua viagem a Noronha. Na semana passada, a morena surpreendeu ao publicar fotos em que aparecia apenas de roupas de banho dando um mergulho no mar e em frente a um cenário paradisíaco.

Acompanhando Jade na viagem estão João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, e Enzo Celulari, filho de Edson Celulari e Cláudia Raia. O trio posou ao lado de mais amigos em frente a uma praia no arquipélago localizado em Pernambuco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Desmentiu!

Ainda nessa semana, começaram a surgir rumores de que Jade estaria em um relacionamento com João Silva, que recentemente terminou seu namoro com a modelo Schynaider Moura. A ex-BBB veio a público em suas redes sociais desmentir esses boatos.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por clicks e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu.