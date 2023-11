Jade Picon dá show de beleza ao abrir álbum de fotos de viagem a Noronha

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao publicar fotos esbanjando beleza em viagem a Fernando de Noronha

Nesta quinta-feira, 16, Jade Picon encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seu novo destino de viagem. A influenciadora esbanjou beleza nos cliques elogiados por seus seguidores.

A ex-BBB surgiu nanado na praia com um cenário paradisíaco ao fundo. Vestindo apenas uma roupa de banho, de sua própria marca, a participante do BBB 22 ainda compartilhou uma foto com um close em seu corpo, mostrando seu visual e o abdômen sarado.

“Noronha aka [abreviação do inglês para “também conhecido como”] melhor lugar do mundo”, escreveu a intérprete da personagem Chiara na legenda do carrossel mostrando seus dias de descanso no arquipélago localizado em Pernambuco.

Nos comentários, a cantora sertaneja e ex-BBB Gabi Martins, que também estava viajando recentemente, elogiou: “Perfeita”. E a influenciadora, ex-BBB e empresária Bianca Andrade, que na semana passada revelou que não participará do Carnaval de 2024, declarou: “Linda”.

Os seguidores de Jade também adoraram as fotos e rasgaram elogios a empresária nos comentários da postagem! “Jade Picon também conhecida como a mulher mais linda do mundo”, declarou uma fã. Uma seguidora declarou: “Belíssima”. E uma admiradora elogiou: “Linda demais”.

“Que paraíso, e com essa beleza fica mais lindo ainda”, escreveu uma página de fãs dedicada à Jade exaltando a beleza da famosa. “Como que faz para conseguir esse abdômen?”, questionou um seguidor. E um admirador reagiu às fotos dizendo: “Linda”.

Mas Jade não está sozinha nesse destino paradisíaco! A morena foi à Noronha acompanhada de João Guilherme Silva, filho de Faustão, e de Enzo Celulari, fruto do antigo relacionamento entre Edson Celulari e Cláudia Raia. O grupo posou ao lado de amigos na areia da praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Juntos?

Recentemente, Jade Picon surpreendeu seus fãs ao surgir ao lado de seu ex-namorado, o ator João Guilherme Ávila. O ex-casal foi filmado pelo irmão de Jade, Léo Picon, em uma escada rolante com drinks nas mãos.

O irmão mais velho da influenciadora, que gosta de causar nas redes, escreveu na legenda do clipe “Volta Joade”, se referindo ao nome do “ship” do casal. Alguns fãs fizeram coro a Léo e começaram a pedir que o ex-casal voltasse.