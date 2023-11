Jade Picon se pronuncia sobre os rumores de affair com João Silva: 'Sem qualquer vínculo'

Solteira, Jade Picon é alvo de especulações após foto com João Silva e ela reage aos rumores

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon agitou as redes sociais ao rebater as especulações envolvendo o apresentador João Silva, que é filho de Faustão. Os dois apareceram juntos em uma viagem com amigos para Fernando de Noronha há poucos dias e foram alvos de rumores de que poderiam viver um affair.

Agora, ela colocou um ponto final no assunto ao afirmar que são apenas amigos. Ela deixou um recado no Twitter para informar que existe amizade entre homem e mulher.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por clicks e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu.

não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas as vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por clicks e likes. pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem… — JADE PICON 🌪️ (@jadepicon) November 20, 2023

João Silva está solteiro há poucas semanas

No primeiro dia de novembro, João Silva, herdeiro de Faustão, contou que seu relacionamento com a modelo Schynaider Moura havia chegado ao fim. O término foi confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, que noticiou a separação.

O término do relacionamento teria acontecido na última semana de outubro. Aos 19 anos, o filho do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria dado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", avisou a equipe para o jornalista.