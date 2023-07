Jade Picon deixa seguidores boquiabertos ao posar apenas de biquíni: “Lindíssima”

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao posar para fotos apenas vestindo um biquíni branco

Neste domingo, 9, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aproveitava uma praia. A influenciadora curtiu uma viagem de férias para a Tailândia na semana passada.

A atriz da novela “Travessia”, que precedeu a atual novela das 21h “Terra e Paixão”, surgiu em um cenário paradisíaco. Em uma praia com céu azul, a musa aproveitou os últimos dias de sua viagem com os pés na areia.

Jade causou comoção ao mostrar a peça escolhida para esta última ida à praia. A intérprete da personagem Chiara surgiu exibindo a boa forma e seu corpo escultural. A morena usava um biquíni branco fininho com babados nas alças e na parte de baixo. A estrela ainda postou para selfies onde ostentava sua beleza natural.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem contendo quatro fotos e um vídeo! “Lindíssima”, escreveu uma fã. Outro seguidor elogiou: “Linda, gostosa, maravilhosa”. E outra admiradora ainda reparou em um detalhe: “A sobrancelha da Jade é simplesmente um sonho de perfeição”.

“Você se supera a cada dia”, declarou uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Linda de rosto e aura”. Uma admiradora ainda elogiou a peça escolhida por Jade: “Que biquíni mais lindo”.

Esta não é a primeira postagem de Jade visitando praias na Tailândia. Na semana passada, Jade deixou seus fãs sem ar ao posar novamente de biquíni durante sua viagem. Nos cliques feitos por Matias Ternes, a irmã de Leo Picon vestia um biquíni fininho marrom. A parte de cima da peça tinha um recorte estratégico no meio. “A cara do amor da sua vida”, escreveu a estrela na legenda do post.

Tatuagem!

Mesmo descansando na Tailândia, Jade ainda foi alvo de discussão aqui no Brasil. Isso porque seu ex-namorado, o ator João Guilherme foi ao podcast “PocCast” apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez e fez uma revelação sobre o ex casal.

O astro da série “De Volta Aos 15” comentou que Jade fez uma tatuagem íntima nele. "Eu tenho um 'j' que a Jade tatuou na minha bunda, mas é bem pequeninho", contou.