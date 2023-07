Jade Picon ultrapassa os limites da beleza ao posar fotos de biquíni: “Espetáculo”

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao posar para fotos de biquíni durante sua viagem de férias a Tailândia

Nesta quinta-feira, 6, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de biquíni. A influenciadora surgiu curtindo sua viagem de férias para a Tailândia.

A atriz da novela “Travessia” surgiu em um barco em pleno mar na Praia Kamala nas fotos compartilhada nas redes sociais. Toda natural, Jade surgiu ostentando beleza e boa forma ao exibir sua barriga sarada.

Nos cliques feitos por Matias Ternes, a irmã de Leo Picon vestia um biquíni fininho marrom. A parte de cima da peça tinha um recorte estratégico no meio. “A cara do amor da sua vida”, escreveu a intérprete de Chiara na legenda da postagem composta por cinco fotos.

Nos comentários, a atriz e modelo Marina Ruy Barbosa rasgou elogios: “Tá bem gata, real”. A apresentadora e atriz da série “De Volta Aos 15” Maisa Silva também escreveu: “Gata”. E a cantora e ex-BBB Gabi Martins também elogiou: “Muito linda”.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos da ex-BBB aproveitando sua viagem de férias e rasgaram elogios nos comentários! “Acho que nem a Inteligência Artificial conseguiria reproduzir tanta beleza”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Adorei a legenda. Não sei se é o cenário, mas a Jade parece ainda mais bela”.

“Perfeição tem cara, tem shape e tem Instagram para pisar na nossa cara”, escreveu uma fã sobre as fotos. E outro seguidor ainda elogiou: “Linda como sempre Jade”. E outra admiradora concordou com a legenda do post: “É a cara do amor da minha vida mesmo”.

Tatoo!

Nesta última quarta-feira, 5, João Guilherme participou do podcast “PocCast” apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez. Durante sua participação, o ator revelou que tem uma tatuagem íntima feita por sua ex-namorada Jade Picon.

Ainda sobre tatoos, João comentou que fez uma sugestão para Jade: “Quando a gente namorava, eu dizia que ela ficaria linda se fizesse umas tatuagens. Porque ela seria icônica se ela bancasse uma tatuagem no rosto irada. Jade é muito estilosa, uma menina maravilhosa. Se ela encontrasse alguma arte e 'jogasse' no rosto, seria icônico", comentou.