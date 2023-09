Iza tira parte de cima na praia e chama a atenção: ''Deusa''

Na praia, cantora Iza tira o biquíni e roubou a cena ao exibir corpaço em fotos de frente e de costas

A cantora Iza chamou a atenção com novos cliques na praia em sua rede social. Nesta quinta-feira, 14, a artista compartilhou uma série de fotos no mar e se destacou no cenário paradisíaco com suas curvas esculturais.

Além de exibir seu corpaço de frente e de costas, a famosa causou ao fazer topless, retirando a parte de cima do biquíni preto bem fininho. Iza não escreveu nenhuma palavra na legenda, mas nos comentários recebeu vários elogios.

Os internautas ficaram mais uma vez perplexos com a cantora. "Tem que ter muita coragem pra poder ousar criticar o corpo dessa deusa", disseram. "O útero da mãe de Iza é pincel. A Mona é desenhada", brincaram outros sobre a artista.

Ainda nos últimos dias, a musa recebeu mais elogios ao compartilhar cliques sem maquiagem e usando um biquíni rosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza ganha homenagem do namorado

O jogador de futebol Yuri Lima fez uma homenagem especial para a namorada, a cantora Iza, nas redes sociais. Em um post no Instagram, ele compartilhou fotos românticas do casal durante a festa de aniversário dela e aproveitou para declarar o seu amor.

Nas imagens, o casal apareceu sorridente e em clima de romance durante a surpresa que ele fez para a amada no palco de um show. Então, ele falou sobre a admiração por ela. “Ainda vou te fazer ficar com essa carinha muitas vezes. Te amo e te quero”, afirmou ele.

Nos comentários, ela respondeu ao post do amado. “Te amo, meu amor! Sou louca por você, ainda não acredito nessa surpresa! Te amo”, afirmou.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.