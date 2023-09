Iza exibe sua beleza natural ao surgir sem maquiagem e com look mínimo

A cantora Iza exibe fotos inéditas ao celebrar dia de folga em sua rotina agitada

A cantora Iza agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13, ao mostrar novas fotos de como aproveitou um dia de folga em sua rotina agitada de shows. A beldade apareceu de biquíni lilás e sem maquiagem ao ostentar sua beleza natural.

A artista mostrou que usou sua folga para renovar o bronzeado em um lindo dia de sol e caprichou na escolha do modelito. Para completar o visual, ela usou vários anéis, colar e até uma faixa no cabelo.

Na legenda, ela agradeceu pelo incentivo dos fãs em sua carreira de sucesso. "Passando pra dizer que amo meus talismãs e que tô feliz da vida! Obrigada por todas as mensagens lindas e tudo que tenho visto sobre o álbum, show no the town, aniversário... tudo!!! É bom demais ter vocês!", declarou.

Iza ganha homenagem do namorado

O jogador de futebol Yuri Lima fez uma homenagem especial para a namorada, a cantora Iza, nas redes sociais. Em um post no Instagram, ele compartilhou fotos românticas do casal durante a festa de aniversário dela e aproveitou para declarar o seu amor.

Nas imagens, o casal apareceu sorridente e em clima de romance durante a surpresa que ele fez para a amada no palco de um show. Então, ele falou sobre a admiração por ela. “Ainda vou te fazer ficar com essa carinha muitas vezes. Te amo e te quero”, afirmou ele.

Nos comentários, ela respondeu ao post do amado. “Te amo, meu amor! Sou louca por você, ainda não acredito nessa surpresa! Te amo”, afirmou.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.