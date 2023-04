Ivete Sangalo dá show de beleza ao surgir de cara lavada: “A mais linda”

Cantora Ivete Sangalo ostenta beleza natural em selfie sem maquiagem e deixa seguidores apaixonados

A cantora Ivete Sangalo (50) paralisou o Instagram na manhã desta segunda-feira, 17. A artista surgiu toda natural e publicou uma selfie de cara limpa para desejar um bom dia aos seus mais de 35 milhões de seguidores. Mas a beleza estonteante de Veveta roubou a cena da publicação, que acumula elogios nos comentários.

“Um bom dia cheio de amor para vocês”, Ivete legendou a publicação da selfie em que aparece curtindo a manhã de folga na praia, enquanto usa uma camiseta branca e um chapéu de palha, sem maquiagem no rosto e com a pele impecável. Longe das grandes produções, o clique simples ostenta a beleza natural da cantora.

Nos comentários, diversas celebridades aproveitaram para exaltar Ivete: “A mais linda”, Priscilla Alcântara (26) se derreteu. “Lindeza”, elogiou Flor Gil (14), neta de Gilberto Gil (80). “Bom diaaa”, desejou Lucy Alves (37). Vários fãs também elogiaram a cantora: “Gatona”, disse um. “Grande beleza da natureza”, opinou outro. “Maravilhosa”, disse uma terceira.

Ivete Sangalo faz tour pela casa do BBB23 após show e leva atenção da produção

Ivete Sangalo invadiu o BBB 23 na noite da última quarta-feira, 12, após fazer um show para os brothers! A cantora ignorou todas as regras do reality, invadiu a pista de dança e até provou alguns salgadinhos. Na sequência, ela quis fez uma tour com os brothers pelo local e até foi no confessionário, brincar de votar no paredão.

Durante o passeio inusitado, a cantora recebeu diversos alertas da produção do BBB 23: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estaleca”, dizia um dos recados e por fim, a famosa acabou deixando a casa mais vigiada do Brasil com um abraço coletivo nos brothers.