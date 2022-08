Isis Valverde posta registros de biquíni e reflete após saída da Globo: ''Abrir novas portas''

Atriz Isis Valverde compartilha vídeo em que aparece de biquíni aproveitando o verão nos Estados Unidos e posta mensagem positiva

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 07h52

A atriz Isis Valverde (35) usou suas redes sociais para fazer uma reflexão após anunciar o fim de seu contrato com a Globo.

Na noite de segunda-feira, 01, a artista compartilhou um vídeo com compilado de imagens de diferentes momentos curtindo verão nos Estados Unidos. Esbanjando felicidade, a gata ostentou as curvas perfeitas ao surgir usando biquíni em registros no mar, no quintal de casa e praticando yoga.

Na legenda da postagem, Isis deixou uma mensagem positiva: “'A vida é generosa, a cada sala que se vive, descobre-se tantas outras portas. E a vida enriquece quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela frente. É a repetição perante a criação, é a monotonia monocromática perante a multiplicidade das cores, é a estagnação da vida... Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens!'”

"Que mulher linda", "Maravilhosa", "Mulherão, belíssima demais", "Lindíssima, divertida e talentosa!", "Perfeitaaaa", "Você inspira demais!!!! Sou seu fã desde criança, adoro te acompanhar!", disseram os fãs nos comentários.

Confira o vídeo de Isis Valverde:

Isis Valverde anuncia fim de contrato fixo com a Globo

Na segunda-feira, 01, Isis Valverde anunciou sua saída da Globo após 17 anos na emissora. A atriz fez um longo texto de despedida, falando sobre seu amadurecimento e agradecendo pelos trabalhos na empresa. "Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim", começou escrevendo.

