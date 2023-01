Isis Valverde aproveita o verão e posa de biquíni de um jeito diferente; veja

Atriz, Isis Valverde curtiu o dia de sol em um passeio de barco ao lado das amigas e compartilhou registros

Isis Valverde (35) arrancou suspiros dos fãs na última terça-feira, 17, ao aparecer curtindo um dia de sol ao lado das amigas. A atriz compartilhou fotos do dia de passeio ao lado de Marcela e Luiza, e ainda refletiu sobre a amizade com as duas, na legenda da publicação.

"A fatia da semana onde mais nos alimentamos de liberdade, aquela que chega sem borda ou canto, aquela liberdade que grita e você só abraça", escreveu. Nos registros, ela mostrou fotos e vídeos de um passeio de barco, feito no mar, enquanto elas bebiam drinks e aproveitavam a água.

Porém, o que mais chamou a atenção foi o biquíni da artista. O modelito era todo preto, com a calcinha estilo fio-dental e a parte de cima da peça no estilo cortininha. No entanto, a atriz optou por fazer uma amarração diferente, uma tendência que vem forte para o verão de 2023.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a artista e suas amigas."Sereias maravilhosas", "Gostosas", "Mulher, você é muito linda", "Que beleza", "Muito linda", escreveram parte dos seus mais de 27,8 milhões de seguidores.

CONFIRA AS FOTOS DE ISIS VALVERDE NO PASSEIO COM AS AMIGAS:

Valverde se prepara para um novo trabalho nos cinemas. Ela viverá a socialite e mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Também em seu Instagram, ela comemorou o término das filmagens e compartilhou fotos ao lado de Gabriel Braga Nunes (50), que interpreta o assassino, e Bianca Bin (32).

"Hoje me despeço dessa família linda que ganhou meu coração dia após dia, tantos corações batendo por uma história. Quando terminei a última cena, tive a certeza que a paixão pelo que faço estava ali mais viva do que nunca, mais sedenta", começou escrevendo na legenda da publicação.