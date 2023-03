Ingrid Guimarães muda o visual para novo projeto e desabafa: “Sofrimento”

Ingrid Guimarães teve dificuldade para se desapegar dos longos fios loiros

Ingrid Guimarães (50) compartilhou em seu Instagram que radicalizou o visual e se despediu de sua antiga versão para se entregar em um novo projeto nesta quinta-feira, 02. Com muito apego, ela deu adeus aos fios longos e loiros, mas prometeu que deve voltar em breve.

Com os fios mais curtos em um comprimento médio e mais escuros também, Ingrid falou sobre as novidades: “Brunette!” Personagem novo, filme novo, cabelo novo. Mas o hair stylist eu não mudo, né Anderson Couto?”, escreveu marcando o cabeleireiro que atende diversas estrelas no Rio de Janeiro.

“Tchau cabelo, foi muito bom estar com você, daqui a pouco a gente volta, aguardem a transformação", Ingrid declarou em um vídeo de transição antes de escurecer os fios, revelando que sua versão loira deve voltar em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Nos stories, ela também escreveu sobre o apego com o cabelo: “Me desapeguei com muito esforço”, e ainda revelou durante um vídeo: “Foi um sofrimento virar morena”. Seu cabelereiro opinou: “Ficou ótima a gente fez ela ficar morena, aos pouquinhos ela foi colocando uma mechinha aqui outra ali e tá quase loira de novo”, dedurou a atriz, que quis iluminar os fios após a mudança drástica.

A atriz também surgiu em um stories acompanhada de Grazi Massafera (40) no salão e as duas fizeram carão juntas: “O que vocês preferem, uma loira ou uma morena?”, perguntou Ingrid para os seguidores: “Pode escolher”, ainda completou. Grazi rebateu: “Você não tá morena, você tá natural”, brincou com a amiga.

Ingrid Guimarães e Grazi Massafera se encontram no salão - Reprodução/Instagram

Ingrid Guimarães e Angélica esnobam tanquinho de Grazi Massafera

Encontro de musas fitness! Mais que amigas na profissão, Angelica (49), Ingrid Guimarães e Grazi Massafera mostraram que também estão juntas na hora do treino. As amigas têm em comum o mesmo personal trainer, Chico Salgado, e brincaram com o tanquinho de Grazi em uma foto juntas depois de um dia intenso na academia. Confira o clique!