Impressionante! Maiara choca ao exibir novas curvas em dia de sol

Na piscina, Maiara choca ao esbanjar seu novo corpo de roupa de banho; cantora impressionou com barriga negativa e costelas evidentes

A cantora Maiara impactou com novas fotos de seu corpo. Neste domingo, 07, a famosa publicou cliques pronta para curtir o dia de sol na piscina e chamou a atenção com seu novo físico mais magro após perder bastante peso.

Usando um biquíni roxo com estampa de oncinha, a artista sertaneja fez várias poses e não passou despercebida. Ostentando sua barriga negativa, a irmã de Maraisa arrancou elogios ao se exibir só de roupa de banho.

"Sejas leves", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Está belíssima, rejuvenesceu bastante, tá leve. As invejosas e com taxas altas choram", escreveram. "A Barbie ficou no chinelo", brincaram outros.

Após receber uma chuva de críticas e comentários sobre seu corpo, Maiara conversou com o Gshow e falou sobre sua saúde após compartilhar fotos de biquíni, além de fazer uma live durante um treino, em que ela em que aparece mais magra.

"Estou muito feliz com meu corpo e, realmente, com muita disciplina, foco e determinação... Falo que fiz uma preparação de guerra mesmo para chegar hoje, no peso que estou. Estou muito feliz. E também desafio você: ao invés de ficar criticando aí na internet, botar um foco na sua vida", declarou.

