Maiara rebate críticas de internautas ao seu corpo após aparecer mais magra

'Meus exames estão maravilhosos', Maiara respondeu sobre as críticas recentes que vem recebendo sobre seu emagrecimento

Após receber uma chuva de críticas e comentários sobre seu corpo, Maiara conversou com o Gshow e falou sobre sua saúde após compartilhar fotos de biquíni, além de fazer uma live durante um treino, em que ela em que aparece mais magra.

No papo, a cantora rebate as críticas que recebeu e garantiu que está com "muita saúde". A irmã da Maraisa afirmou ainda que está tendo acompanhamento dos "melhores médicos do país".

"[Estou] Super feliz, estou com muita saúde. É engraçado! Se você está acima do peso, o povo critica. Se você está com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho acompanhamento com os melhores médicos do país, a minha saúde é em primeiro lugar", afirma.

E completa: "A galera que fica preocupada com meu peso: quero dizer para todo mundo que meus exames estão maravilhosos. Estou na melhor fase da minha vida: físico, mental, relacionamento. Está tudo certo".

Ainda na entrevista, Maiara faz questão de mandar um recado para os internautas que a vem criticando: "Estou muito feliz com meu corpo e, realmente, com muita disciplina, foco e determinação... Falo que fiz uma preparação de guerra mesmo para chegar hoje, no peso que estou. Estou muito feliz. E também desafio você: ao invés de ficar criticando aí na internet, botar um foco na sua vida".

E a irmã, Maraisa, entra na brincadeira: "Daqui a pouco o povo vai falar que eu estou gordinha. Só porque a Maiara emagreceu".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

Recentemente, a sertaneja abriu uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.

Com 1,54m de altura, Maiara contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade.