Hariany Almeida aposta em vestido curtinho para curtir passeio em Veneza: ''Muito maravilhosa!''

Hariany Almeida deixou seus seguidores babando por sua beleza ao surgir usando um vestido micro para um passeio por Veneza

Nesta segunda-feira, 19, Hariany Almeida (24) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look escolhido para fazer um passeio de barco por Veneza, na Itália. A influenciadora apostou em um vestido curtinho que realçava a sua beleza e seu corpão escultural.

A morena publicou um vídeo mostrando com detalhes o seu look, que era composto por um vestido curtinho de mangas longas com as costas abertas, uma sandalinha, uma bandana estilosa e óculos de sol, além de alguns acessórios e uma bolsa de luxo.

Em seguida ela ainda publicou algumas fotos onde aparecia curtindo o passeio de gôndola, pela cidade italiana e ainda se deliciando com uma macarronada tradicional do país e um vinho.

Na legenda, ela escreveu: "Veneza já mora no meu coração".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito maravilhosa!", disse um. "Como pode ser tão perfeita assim?", falou outro. "Musa!", escreveu um terceiro.

Hariany Almeida usa look ousado para curtir a noite

Recentemente, Harinay Almeida elevou a temperatura da web ao compartilhar fotos mostrando de um look que escolheu para curtir uma noite divertida, composto por um top ousado e uma calça brilhante, deixando a barriguinha definida à mostra e chamando atenção dos fãs.

