Gwyneth Paltrow posa de biquíni em clique sem edição e reflete sobre a idade: ''Evidência''

Aos 49 anos, atriz Gwyneth Paltrow posa de biquíni em clique sem edição e afirma: ''Aceito a pele solta, as rugas''

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 13h33

A atriz Gwyneth Paltrow (49) está pronta para completar 50 anos na semana que vem. A empresária norte-americana aproveitou a ocasião da pré-festividade para refletir sobre esse marco da sua vida num artigo publicado no seu site de bem-estar e estilo de vida, o Goop.

Para introduzir o texto, a vencedora do Oscar de 1999 iniciou o texto com uma foto de biquíni, em que ela aparece feliz, enquanto citava uma reflexão sobre como os aniversários de 50 anos de seus pais famosos pareceram um "acerto de contas", enquanto ela própria diz não ter "noção" do tempo que passou em sua caminhada. "Estou tão ligada a esse sentimento de saudade, de promessa – promessa de queda, de algo que está diminuindo – quanto estava há 30 anos", citou ela.

Às vésperas de vivenciar esta mesma data, Gwyneth, por sua vez, afirma não ter "noção do tempo que passou" e acrescenta que sente saudade de "algo que está diminuindo": "Eu entendo em algum nível que a vida é linear, que eu vivi um número x de dias até agora e tenho mais na cesta debaixo do braço do que no campo diante de mim. Mas há algo sobre a doçura da vida que existe dentro de mim que não muda, que não mudará. É a essência da essência. Parece estar ficando mais gostoso.", pontuou.

Em seguida, a atriz citou as marcas do tempo - e das experiências que teve ao longo da vida - em seu corpo e destacou que trabalha sua própria mente para aceitá-las, enquanto segue lutando por uma vida longa, saudável e contra "músculos enfraquecidos".

"Meu corpo, um mapa da evidência de todos os dias, é menos atemporal. Uma coleção de marcas e irregularidades que marcam os capítulos. Marcado por queimaduras de forno, um dedo esmagado em uma janela há muito tempo, o nascimento de uma criança. Cabelos prateados e linhas finas. O sol deixou suas impressões digitais celestiais em cima de mim, como se ele embebesse um pincel em aquarela marrom-acinzentado, salpicando minha pele", descreve. "Aceito as marcas e a pele solta, as rugas. Aceito meu corpo e deixo de lado a necessidade de ser perfeita, parecer perfeita, desafiar a gravidade, desafiar a lógica, desafiar a humanidade. Eu aceito minha humanidade", disse, citando a frase que mantém em mente.

Gwyneth Paltrow posa de biquíni em clique sem edição e reflete sobre as mudanças no corpo e no rosto: