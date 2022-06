Gwyneth Paltrow e Chris Martin se reúnem em clique raro com a filha, Apple

Gwyneth Paltrow e Chris Martin, do Coldplay, se reúnem em clique raro para celebrar a formatura da filha, Apple

Redação Publicado em 03/06/2022, às 11h28

A atriz Gwyneth Paltrow (49) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 03, para compartilhar um encontro especial com o ex-marido, o cantor Chris Martin (45), do Coldplay.

A foto, compartilhada no Instagram da atriz, mostra o ex-casal reunido para celebrar a formatura da filha mais velha, Apple Martin Paltrow (18), formada na Harvard Westlake School.

Na foto, os três aparecem sorridentes e coladinhos. "Parabéns a todos os formandos, especialmente Apple Martin", disse a fundadora Goop no Instagram Stories.

A atriz e o vocalista do Coldplay foram casados entre 2003 e 2016, quando anunciaram o divórcio. Atualmente, a loira é casada com Brad Falchuk, enquanto o britânico namora a atriz Dakota Johnson.

