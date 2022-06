A residência no Brasil é real! Coldplay anuncia 6º show em São Paulo

Após esgotar cinco shows, Coldplay anuncia sexto show em São Paulo; venda geral inicia na sexta-feira, 3

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 14h47

O Coldplay já pode arrumar as malas e vir morar no Brasil!

Após altíssima demanda, a banda anunciou o sexto show em São Paulo após esgotar a quinta apresentação na cidade.

A mais nova performance está marcada para o dia 22 de outubro no Allianz Parque com H.E.R como convidada especial.

Os ingressos da pré-venda para clientes Cartão Elo começam a ser vendidos amanhã, 2 de junho, e a venda geral na sexta-feira, 3, e a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais seguindo as mesmas regras.

VALORES DOS INGRESSOS

CADEIRA SUPERIOR - R$245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA - R$295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$375,00 meia entrada e R$750,00 inteira

PISTA PREMIUM BRANCA - R$490,00 meia entrada e R$ 980,00 inteira

PISTA PREMIUM AMARELA - R$490,00 meia entrada e R$ 980,00 inteira