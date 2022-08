Grazi Massafera exibe barriga trincada após treino ao som de piseiro

De conjuntinho fitness, atriz Grazi Massafera ostenta o tanquinho trincado e pernas torneadas após exercícios

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 13h50

A atriz Grazi Massafera (40) não foge da luta e mantém o corpaço com uma rotina rígida de exercícios! Nesta quarta-feira, 17, a famosa mostrou nas redes sociais que o treino do dia já foi pago.

A artista roubou a cena na web ao exibir suas curvas esculturais após as atividades físicas. Usando um conjuntinho de shorts e top, a loira, que está no elenco da nova novela das nove da Globo, Travessia, ostentou o shape sarado e as pernas torneadas.

Ela ainda surgiu fazendo dancinha em frente ao espelho na sala de sua casa, ouvindo piseiro, ao som da música Se Joga no Passinho, de Brisa Star. "Endorfina ativada", escreveu Grazi.

Vale destacar que em seu próximo trabalho nas telinhas, em Travessia, de Gloria Perez (73), Grazi viverá a mãe de Chiara, personagem de Jade Picon (21), que fará sua estreia como atriz na trama da Globo. A emissora divulgou as primeiras imagens dos protagonistas da novela durante gravações no Maranhão.

Grazi Massafera exibe corpaço escultural após treino:

Grazi Massafera treina com Angélica e Carolina Dieckmann no Rio

Na terça-feira, 16, Carolina Dieckmann (43) surgiu em treino ao lado das amigas Angélica (48) e Grazi Massafera! Em foto publicada no Instagram, ela posou com as artistas e com o personal trainer Chico Salgado. A loira aproveitou para ressaltar que treinar entre amigos é muito melhor: "Mais do que te chamar pra fazer exercício, eu vim aqui dizer pra você malhar entre amigos, porque enquanto mexe o corpitcho, a gente abastece o coração! Bora grupooooooo", escreveu Carol.

