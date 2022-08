Carolina Dieckmann, Angélica e Grazi Massafera treinam juntas no Rio

Atriz Carolina Dieckmann mostra treino ao lado das amigas Angélica e Grazi Massafera e do personal trainer Chico Salgado

A atriz Carolina Dieckmann (43) começou esta terça-feira, 15, na maior disposição para recarregar as energias em treino ao lado das amigas Angélica (48) e Grazi Massafera (40)!

Em foto publicada por Carolina em seu feed no Instagram, ela posou com as artistas e com o personal trainer Chico Salgado após as atividades físicas. A loira aproveitou para ressaltar que treinar entre amigos é muito melhor.

"Mais do que te chamar pra fazer exercício, eu vim aqui dizer pra você malhar entre amigos, porque enquanto mexe o corpitcho, a gente abastece o coração! Bora grupooooooo", escreveu Carol na legenda.

"Amo!!!", declarou Juliana Paes nos comentários. "Que trio é esseeeeee", exaltou uma seguidora. "O treino de milhões", falou outra. "Minha nossa, que peso em uma só foto Kkkk", brincou uma terceira. "Lindas e saradas", destacou mais uma admiradora.

Em registros nos Stories, eles disseram que estava faltando a atriz Ingrid Guimarães (47) para completar o time. "Hoje a família está completa depois de muitos e muitos anos", disse a mulher de Luciano Huck. "Quase completa, falta a Ingrid", completou Chico.

Carolina Dieckmann celebra aniversário do filho, José

No domingo, 14, no Dia dos Pais, Carolina Dieckmann escreveu uma mensagem especial para o filho, José, que completou 15 anos. A atriz compartilhou uma série de fotos do amado e aproveitou o espaço para se declarar para o herdeiro de seu relacionamento com Tiago Worcman. "Filho, você é um solo meu sol todinho. Meu infinito leãozinho que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade saudável e felize, rodeado de gente que te ama tanto. Gostando mais do dia que da noite da vida do que da tela. Que sua existência seja sempre. O supra-sumo das coisas que importam, e das quais, várias delas, você já escolhe desde tão pequeno. Te amo mais profundo que o meu ser", disse ela.

