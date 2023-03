Gracyanne Barbosa escandaliza ao tirar biquíni de fita fio-dental: ''Que isso''

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao exibir corpaço turbinado após bronzeamento com biquíni de fita

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) fez a temperatura subir neste domingo, 05, ao mostrar o resultado do bronzeamento artificial que se submete usando biquíni de fita. No registro, a famosa apareceu ostentando seu corpaço no "look" e chamou a atenção.

Tirando a parte de baixo da roupa especial, a esposa do cantor Belo (48) exibiu a marquinha bem forte e impressionou com seu bumbum mega turbinado.

Além dos glúteos, Gracyanne Barbosa ainda esbanjou suas costas treinadas e não passou despercebida na rede social. "Ainda dá tempo de postar um bumday?", brincou ela sobre publicar fotos de seu bumbum aos domingos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram chocados com o corpaço da influenciadora. "Que isso", escreveram os seguidores. "Deusa suprema", elogiaram outros.

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao fazer o bronzeado de biquíni de fita na companhia da funkeira Jojo Todynjo (26) e da cantora e ex-BBB Gabi Martins (26). O encontro das beldades rendeu cliques. Veja o momento do bronzeamento das famosas aqui.

Confira o clique de Gracyanne Barbosa tirando o biquíni de fita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana faz sexo

A esposa do cantor Belo (48), Gracyanne Barbosa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. Neste domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência que faz sexo com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a musa fitness apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana.

"37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".