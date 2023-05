Gracyanne Barbosa abaixa a calcinha até o limite e deixa tudo à mostra em ensaio sensual

Musa fitness Gracyanne Barbosa deixa seguidores perplexos ao tirar a calcinha fio-dental em novo ensaio fotográfico: “Dei zoom”

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) acordou inspirada nesta sexta-feira, 26, e decidiu escandalizar! Logo pela manhã, a esposa do cantor Belo (49) causou alvoroço em seu perfil oficial nas redes sociais ao publicar um clique extremamente ousado em que aparece abaixando a calcinha fio-dental até o limite em um ensaio fotográfico sensual.

No registro, tirado pelo fotógrafo Ivan Remonte, a modelo fisiculturista apostou em uma lingerie verde neon e deitou em cima de uma mesa. Ela exibiu seu corpão super sarado para todos ao posar em frente a uma janela. Mas a posição ousada acabou roubando totalmente a cena do clique sensual. É que Gracyanne decidiu tirar a parte de baixo da roupa íntima.

A rainha de bateria escondeu apenas o necessário ao posar com as pernas abertas, com a lingerie quase estourando entre as panturrilhas torneadas. Mas isso não impediu os seguidores de dar zoom em sua intimidade. Nos comentários, eles confessaram: “Eu dei zoom, quem mais?”, disse um admirador da musa fitness. “Deus tá vendo vocês puxaram o zoom”, brincou outro.

Na legenda do registro, Gracyanne poetizou e lançou uma reflexão para os seguidores: “Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado”, ela disparou e agradeceu o trabalho de seu fotográfo: “Mais um trabalho perfeito com ele, que arrasa nos clicks”, a musa mostrou que ficou contente com o resultado do ensaio sensual.

