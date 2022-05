Graciele Lacerda deixa pernão à mostra em vestido PP brilhante e impressiona

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, escolheu look justinho e chamou a atenção com corpaço

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 12h55

Mais um look de Graciele Lacerda (42) chamou a atenção na rede social!

Nesta terça-feira, 10, a noiva de Zezé Di Camargo (59) compartilhou uma foto tirada em um show no final de semana do amado e impressionou com tanta beleza.

Usando um vestido bem justinho cheio de brilhos, Graciele Lacerda deixou suas curvas treinadas em evidência, provando ser dona de pernões torneados.

"Não é #tbt mas é a única foto que consegui tirar do show de sábado em Goiânia. Foi uma noite incrível com o show @historias", contou ela na legenda.

Nos comentários, a musa fitness recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa como sempre", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda roubou a cena no show de Zezé ao aparecer com uma calça vermelha bem justinha e brilhante.

Veja o look de Graciele Lacerda: