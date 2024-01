Gloria Pires arrasa ao apostar em look casual chique: "Maravilhosa"

Preparada para um dia de cuidar de si mesma, Gloria Pires arrasa ao apostar em look casual chique para novas fotos nas redes sociais; confira!

A atriz Gloria Pires surgiu super chique em suas redes sociais nesta sexta-feira, 26. Preparada para um dia de exames de rotina, a artista apostou em um look casual, mas super elegante, para cuidar de si mesma. Com o resultado, ela aproveitou para atualizar seus seguidores com novas fotos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a estrela, que recentemente esteve no ar com a novela Terra e Paixão, da Globo, publicou uma selfie tirada no espelho. Para a ocasião, Gloria apostou em uma calça xadrez, camisa de linho, sapatilhas vermelhas, jaqueta jeans e um mega óculos escuros.

"Fechando a semana de exames de rotina. Cuidem-se!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, vários amigos, familiares e seguidores fizeram questão de lhe elogiar. "Lindaaaaa", escreveu sua filha, a cantora Anttónia."Perfeitura", disparou sua outra herdeira, Ana Morais.

"Glorinha, você é simplesmente maravilhosa!", declarou um fã. "Linda, maravilhosa e poderosa, diva!!!!", disparo outro. "Suspirando aqui", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires comemora o aniversário do marido, Orlando Morais

No último dia 22, o músico Orlando Morais completou 62 anos de vida. E para comemorar essa data especial, sua esposa, a atriz Gloria Pires, publicou uma linda homenagem para o marido em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista reuniu vários cliques com o aniversariante. Nas fotos, o casal apareceu em clima romântico e de parceria ao longo dos anos de seu casamento. "Meu amor, nossa parceria já dura mais da metade de nossas vidas e poder te ver renascendo, como você mesmo diz, me enche de alegria pelos novos horizontes que você poderá ver! Que cada dia valha mais a pena e que suas energias sejam restauradas diariamente! Parabéns meu amor! Você merece tudo de bom e de belo", escreveu Gloria na legenda da publicação.

Nos comentários, Orlando respondeu sua amada. "Meu amor, meu grande presente é ter o seu amor", declarou ele.