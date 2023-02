Gkay aposta na elegância ao posar com vestido longo branco

A influenciadora Gkay recebeu chuva de elogios ao posar com um elegante vestido longo que elegeu para comparecer a evento

Nesta sexta-feira, 17, Gkay deixou seus fãs babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram com um look que roubou a cena.

A influenciadora surgiu esbanjando elegância com um vestido longo branco de grife. Para acompanhar a luxuosa peça, Gkay usava longas botas brancas de couro.

Os cliques da comediante com o look foram tirados em um posto de gasolina a caminho de um evento em que também compareceram Juliette, Rafa Kalimann, Juliana Paes e Vanessa Giácomo.

Os seguidores da morena adoraram os cliques e rasgaram elogios nos comentários! “Você está na sua melhor versão”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Ela elevou seu nível, parabéns Gika”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Silhueta!

Nesta última quinta-feira, 16, a atriz Fernanda Souza causou comoção nas redes sociais ao publicar uma selfie usando um vestido juntinho.

Exibindo a boa forma com a peça que destacava sua silhueta, a artista brincou na legenda: "Agora ela não pode ver esse espelho que já quer fazer uma foto… O povo dando a vida no reels, nas trends, metendo as danças, e ela aí postando foto, como faziam os egípcios… Ah Fernanda… deve ser a lua em aquário, né não?"