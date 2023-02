Com vestido justo, Fernanda Souza impressiona ao exibir silhueta fininha: "Uma gata"

A atriz e apresentadora Fernanda Souza ganhou elogios ao exibir toda sua beleza e boa forma nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 16, Fernanda Souza(38) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma foto tirada em frente ao espelho e impressionou ao mostrar seu corpão sarado. Na imagem, ela aparece usando um vestido marrom, longo e justo, e com um recorte abaixo dos seios. Além disso, a artista mostrou seu cabelo natural.

Já na legenda da publicação, Fernanda brincou sobre postar fotos no aplicativo, já que a maioria dos usuários estão postando vídeo com dancinhas. "Agora ela não pode ver esse espelho que já quer fazer uma foto… O povo dando a vida no reels, nas trends, metendo as danças, e ela aí postando foto, como faziam os egípcios… Ah Fernanda… deve ser a lua em aquário, né não?", se divertiu ela.

A publicação rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Affe que linda", comentou a atriz Claudia Raia (56). "Foto raiz. Tá linda, Fê", disse uma seguidora. "Tá maravilhosa", afirmou outra. "Você está a cada dia mais linda", falou uma fã.

Carol Peixinho fala sobre relação com ex de Thiaguinho

A ex-BBB e influencer Carol Peixinho abriu o jogo sobre como é conviver com Fernanda Souza, ex-mulher do cantor Thiaguinho. Desde que se separaram, os dois deixaram claro que a amizade continua e estão sendo torcendo um pelos projetos do outro. Agora, ela contou que também criou uma relação de amizade com a atriz e apresentadora.

"As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado]. Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desde o princípio e achei maravilhoso. Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente", afirmou ela.

