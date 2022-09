Giulia Costa surge de camisão e deixa pernas saradas à mostra: ''Belíssima''

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa compartilha look branco estiloso ao recordar visual loiro e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 08h45

A filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (22) herdou a beleza da mãe e recebeu chuva de elogios na web, mais uma vez, ao postar nova foto!

Na quinta-feira, 22, aproveitando o dia de TBT, a herdeira da atriz com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que recentemente se formou em cinema, postou um clique antigo em que aparece com outro visual. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a jovem aparece com os fios loiros.

Descalça, Giulia posou encostada na parede usando um look todo branco estiloso. A gata surgiu usando um camisão branco como vestido, deixando suas pernas saradas e bronzeadas em evidência, e completou a produção com um cinto luxuoso preto com detalhe dourado de elefantes.

"#tbt de ter cabelo loiro", escreveu Giulia Costa na legenda, em inglês.

Os seguidores não pouparam elogios à gata nos comentários do post. "Belíssima", "Maravilhosa sempre", "Modelando", "Perfeita demaaaais", "Gatona", "Linda de todos os jeitos", disseram os fãs.

Confira o clique antigo de Giulia Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa posa sem sutiã com cropped aberto

Recentemente, Giulia Costa roubou a cena nas redes sociais com mais um look poderosíssimo! Estilosa, a jovem surgiu sem sutiã com look ousado e decotado em fotos publicadas em seu feed no Instagram.

A famosa deixou os seguidores babando ao dividir os cliques sensuais em que aparece sem sutiã com um cropped bem ousado com detalhes de coração. Com parte dos cabelos presos, ela quase mostrou demais ao posar com o look com transparência e recortado nos seios.

