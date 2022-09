Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, posa sem sutiã com cropped aberto: ''Que deusa''

Herdeira de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa choca fãs ao dispensar sutiã em look ousado e decotado

21/09/2022

Herdeira da atriz Flávia Alessandra (48) e do diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), Giulia Costa (22) roubou a cena nas redes sociais com mais um look poderosíssimo!

Estilosa, a jovem, que recentemente se formou em cinema, surgiu sem sutiã com look ousado e decotado em fotos publicadas em seu feed no Instagram.

A famosa deixou os seguidores babando na terça-feira, 20, ao dividir os cliques sensuais em que aparece sem sutiã com um cropped bem ousado com detalhes de coração. Com parte dos cabelos presos, ela quase mostrou demais ao posar com o look com transparência e recortado nos seios.

Esbanjando a beleza natural, que puxou da mãe, e apostando no carão, Giulia posou apareceu sem maquiagem e completou o visual com uma bolsa prateada.

"Me conta como foi seu dia", escreveu Giulia Costa ao legendar a postagem.

"Que deusa você", disse uma internauta nos comentários do post. "Sempre linda", destacou outra. "Tá de parabéns viu, pela sua beleza", exaltou mais um. "Tão linda quanto a sua mãe", "Linda como a mãe", compararam alguns admiradores.

Confira a foto de Giulia Costa com cropped ousado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa abre camisa decotada e encanta fãs

Giulia Costa herdou a beleza da mãe e encantou os seguidores ao publicar lindos cliques na web! Recentemente, a cineasta compartilhou uma série de registros de um momento relax nas redes sociais. Nas imagens, Giulia aparece usando uma com camisa branca e com um livro nas mãos, sentada em uma rede. A jovem desabotoou a camisa, deixando o decote à mostra.

