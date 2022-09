Natural, Giulia Costa posa com camisa branca decotada e arranca elogios: ''Menina mulher linda''

Atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, encanta ao exibir beleza natural em fotos na rede em momento relax

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 11h37

A filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (22), herdou a beleza da mãe e encantou os seguidores, mais uma vez, ao publicar lindos cliques na web!

Na quarta-feira, 14, a cineasta compartilhou uma série de registros de um momento relax nas redes sociais. Nas imagens, Giulia aparece usando uma com camisa branca e com um livro nas mãos, sentada em uma rede. A jovem desabotoou a camisa, deixando o decote à mostra.

A herdeira de Flávia com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu em novembro de 2012, recebeu chuva de elogios dos internautas ao mostrar sua beleza natural nas fotos, posando sem maquiagem e usando óculos de grau.

"Momentos favoritos", escreveu Giulia ao legendar a publicação em seu Instagram."Gata demais", "Maravilhosa!", "Que deusa, menina mulher linda!! Você e sua mãe são exemplos!!", "Simplesmente a mulher mais linda, incrível e mais surreal do universo", "Como é linda meu Deus", babaram os fãs nos comentários.

Confira look de Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra:

Giulia Costa chamou atenção nas redes sociais, mais uma vez, por sua beleza! Na terça-feira, 13, a jovem exibiu mais um look estiloso em seu feed no Instagram. Nos cliques, a herdeira de Flávia surgiu admirando a linda vista para o mar da janela da mansão da família no Rio de Janeiro e arrancou elogios dos fãs. "Perfeitaaa demais", "Afffffff, eu AMO você de rosa", "Da onde vem essa beleza toda?", "Belíssima vista... A do mar também", babaram os admiradores.

