Aos 22 anos, filha de Flávia Alessandra posa de saia curtinha e top com alça de corrente: ''Belíssima''

Atriz Giulia Costa, herdeira de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, arranca elogios dos fãs ao exibir curvas em fotos de look pink

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h37

Aos 22 anos, Giulia Costa (22), filha de Flávia Alessandra (48), chamou atenção nas redes sociais, mais uma vez, por sua beleza!

Na terça-feira, 13, a jovem, que recentemente se formou na faculdade de cinema, exibiu mais um look estiloso em seu feed no Instagram. Nos cliques, a herdeira de Flávia com o diretor de TV Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu em novembro de 2012, vítima de embolia pulmonar, surgiu admirando a linda vista para o mar da janela da mansão da família no Rio de Janeiro.

Descalça, ela posou toda de rosa usando uma saia estampada curtinha com transparência e um top pink com detalhe de correntes douradas na alça, deixando suas curvas impecáveis e as pernas torneadas à mostra.

"Céu, mar e seus tons", escreveu Giulia Costa na legenda da postagem.

Os admiradores da gata exaltaram a beleza dela nos comentários da publicação. "Perfeitaaa demais", disse uma. "Afffffff, eu AMO você de rosa", destacou outra, "Da onde vem essa beleza toda?", questionou um terceiro. "Belíssima vista... A do mar também", comentou mais um admirador.

Confira o look de Giulia Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa aposta em camisa com decote e minissaia

Estilosa, recentemente Giulia Costa colecionou elogios dos seguidores ao exibir mais uma produção impecável nas redes sociais! Ela surgiu com camisa e saia jeans e exibiu o corpão ao seu mostrar o look para noitada com parte dos cabelos presos em coques. Ela combinou uma minissaia jeans com uma camisa xadrez com amarração na frente e decotada. Deixando os pernões em evidência com a saia curtinha, ela completou o look com botas pretas de cano alto, joias douradas, óculos escuros e uma bolsa preta da grife Chanel.

