Giovanna Ewbank exibe pernas torneadas ao posar com look curtinho: "Surreal de linda"

Apresentadora Giovanna Ewbank exibiu sua 'beleza de milhões' ao posar com um look curtinho para gravação de podcast

Redação Publicado em 22/09/2022, às 13h22

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 22, para mostrar seu look escolhido para mais uma gravação do Quem Pode, Pod, seu podcast com a atriz Fernanda Paes Leme.

Através de seu perfil do Instagram, Giovanna Ewbank exibiu sua beleza de milhões com a produção escolhida para a gravação.

A atriz apostou em uma combinação de tons pastéis, ela surgiu com uma minissaia verde xadrez, e uma blusa de manga longa de pelinhos. Combinando com o tema do look, Giovanna combinou um salto plataforma com meias listradas.

Nos comentários do post, os seguidores de Giovanna aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Não suporto mais tanta beleza", escreveu um. "Lindeza demais", disse outro. "Surreal de linda", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Giovanna Ewbank:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

GIOVANNA EWBANK E FERNANDA PAES LEME DÃO SELINHO EM PODCAST

Mais um episódio de Quem Pede, Pod, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme foi ao ar. Durante a gravação deste programa, que contou com a participação da influenciadora Bianca Andrade, a dupla deu um selinho para marcar e celebrar a amizade que elas tem há algum tempo. Em um vídeo publicado nas redes sociais das duas, mostrando uma prévia do conteúdo que o público poderá ver no canal oficial de Giovanna, GIOH, as atrizes falaram um pouco sobre a relação delas que já dura anos.

