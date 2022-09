Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme celebram a amizade com selinho

Durante a gravação do Quem Pode, Pod, as amigas de longa data Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme deram um selinho

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 19h22

Nesta terça-feira, 6, mais um episódio de Quem Pede, Pod, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme vai ao ar. Durante a gravação deste programa, que contou com a participação da influenciadora Bianca Andrade, a dupla deu um selinho para marcar e celebrar a amizade que elas tem há algum tempo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais das duas, mostrando uma prévia do conteúdo que o público poderá ver no canal oficial de Giovanna, GIOH, as atrizes falaram um pouco sobre a relação delas que já dura anos.

"A gente briga bastante também", disse Fernanda. "Mas depois a gente se ama e se beija", completou Gio pouco antes de dar o selinho na amiga. Bianca, que viu tudo de perto, ainda brincou com as duas dizendo: "Me chama".

Confira o selinho que Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank deram durante a gravação do Quem Pode, Pod:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank aposta em minissaia e top de coração para podcast

Durante a gravação do episódio de Quem Pode, Pod, com Bianca Andrade, Giovanna Ewbank impressionou com sua produção, apostando em uma minissaia e com um top com decote de coração, com estampas iguais. Ela ainda elegeu uma bota branca de cano alto, para completar a produção, além de usar uma make bafônica e acessórios arrasadores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!