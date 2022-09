Giovanna Ewbank cobre os seios apenas com toalha e arranca elogios: ''Maravilhosa''

A atriz Giovanna Ewbank fez uma sessão de fotos caseira em hotel de luxo e deu um show de beleza

20/09/2022

Giovanna Ewbank (36) deu um show de beleza nesta terça-feira, 20, ao compartilhar fotos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A atriz parou tudo com fotos de biquíni e de toalha.

No primeiros cliques, a apresentadora ostenta o abdômen trincado com biquíni, calça jeans e óculos escuros. Já na última imagem, ela aparece de frente ao espelho tampando os seios apenas com uma toalha branca.

Gio esteve no hotel de luxo para prestigiar a pré-estreia do filme, Mulher Rei, estrelado por Viola Davis, que está visitando o Brasil para promover o longa.

"Boaaaaa tardeeeee. Acordando sendo muito bem tratada nesse hotel que amo tanto e me sinto em casa @belmondcopacabanapalace. Ontem teve pré estreia de “A MULHER REI” aqui no Copa, e foi INCRÍVEL!!! Ainda estou juntando todos as minhas emoções pra falar sobre o filme que é MARAVILHOSO, e escrever aqui pra vcs, só preciso organizar meus sentimentos que foram muitos e mais a tarde volto aqui pra soltar as fotos da noite de Reis e Rainhas de ontem ok???", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios. "Deusa", "Maravilhosa", "Eu olhei e gritei: PERFEITA", "Gente que perfeição", dispararam eles.

