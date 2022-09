Giovanna Antonelli dispensa a lingerie ao usar look com transparência em novo ensaio

Giovanna Antonelli exibe suas curvas impecáveis ao aparecer com look ousado em novo ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 15h28

A atriz Giovanna Antonelli (46) esbanjou sensualidade ao escolher um look ousado para um novo ensaio fotográfico no último final de semana. A musa arrancou suspiros dos fãs ao investir em um macacão preto com transparência nas laterais.

O modelito deixou em evidência que a artista não usava lingerie e também destacou as suas curvas impecáveis. Tanto que os fãs elogiaram a beleza dela nos comentários. “Deslumbrante”, escreveu um seguidor. “Que gata”, afirmou outro. “Arrasou”, declarou mais um.

Vale lembrar que Giovanna Antonelli está envolvida com as gravações da novela Travessia, próxima trama de Gloria Perez na faixa das 9 horas. Ela vai reviver a delegada Helô, que foi sua personagem na novela Salve Jorge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli defende escalação de Jade Picon para Travessia

Em conversa com o TV Fama, a atriz Giovanna Antonelli relembrou o início de sua trajetória na TV ao falar sobre a escalação de Jade Picon para a novela Travessia. “A Jade é uma menina linda, talentosa e muito jovem. E, assim como eu, ela começou de algum lugar. Está começando de algum lugar”, pontuou.

“Mas, eu acho que a gente tem que ter oportunidade na vida de começar e cada um vai descobrindo e encontrando a sua. Desejo muita sorte pra ela. Ela é muito querida e que seja um sucesso”, disse a carioca.

Nos Stories de seu Instagram, Picon compartilhou um pedaço da entrevista de Giovanna e escreveu: “Obrigada pelas palavras”.

