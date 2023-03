Gabriela Duarte chama atenção ao surgir com macacão justo e decotado: "Maravilhosa"

A atriz Gabriela Duarte ganhou elogios dos seguidores ao surgir toda produzida nas redes sociais

Gabriela Duarte(48) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece toda produzida.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz surgiu usando um macacão preto, com um decote generoso. Ela completou o look com uma sandália de salto alto, óculos escuros, uma bolsa verde e brincos.

A produção da artista chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Uma verdadeira deusa", escreveu outra. "Que look maravilhoso", falou uma fã. "Você tá muito maravilhosa", comentou mais uma.

Confira as fotos de Gabriela Duarte:

Fim do contrato com a Globo

A atriz Gabriela Duarte foi dispensada do trabalho na Globo após 35 anos de parceria. O contrato dela de longo prazo não foi renovado pela emissora e ela deixa o canal em breve. A decisão de não renovar o contrato é algo que vem acontecendo na Globo há algum tempo.

Em sua trajetória na Globo, Gabriela Duarte brilhou em várias novelas, como Top Model, Irmãos Coragem, Por Amor, América, Passione e Orgulho e Paixão, que foi seu trabalho mais recente na emissora.

