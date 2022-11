Gabi Martins se joga no samba com look curtinho

Gabi Martins atrai todos os olhares com look poderoso e sensual para noite de ensaio da escola de samba Unidos de Vila Isabel

A cantora Gabi Martins aproveitou a noite da última quinta-feira, 3, para se jogar no samba. A estrela marcou presença em um ensaio da escola de samba Unidos de Vila Isabel, na qual ela é a musa da agremiação.

Para o evento, a loira escolheu um macaquinho azul curto e com muito brilho. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que mostrou o seu samba no pé.

Em 2023, a Unidos de Vila Isabel vai apresentar o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé, que vai contar sobre os festejos religiosos.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

