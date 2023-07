Gabi Martins ostenta cintura fininha ao apostar em look curto: "A Barbie tá diferente"

A cantora e ex-BBB Gabi Martins impressionou os fãs ao exibir o corpo sarado em vídeo dançando

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20Gabi Martins chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpão sarado ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando com um look curto e justinho.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a artista surge usando um cropped e uma saia rosa, enquanto faz a coreografia da música 'Gol Bolinha, Gol Quadrado 2', de MC Pedrinho. Enquanto dança, sua cintura fininha e definida se destacou. "A Barbie tá diferente", brincou a loira na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Tá parecendo uma bonequinha assim de rosa", afirmou outra. "Que mulher, hein, meus amigos", falou uma fã. "A Barbie tá lindíssima", afirmou mais uma.

Recentemente, Gabi esbanjou beleza ao surgir com um look íntimo em fotos no espelho. Nos registros, a ex-BBB surgiu vestindo shortinhos e top, a combinação deixou à mostra seu corpaço escultural. "Segundou. Ps: uma dessas fotos não sou eu, mas parece muito kkkk", disse ela.

Confira a publicação:

Vida amorosa

Gabi Martins abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais durante uma interação com seus seguidores. A cantora abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e respondeu à mensagem de uma internauta, que pediu para a loira não desistir do amor.

"Tá na hora de arrumar um boy, solteira não combina com você. Não desista do amor. Bora!", escreveu um seguidor. Ao ver a mensagem, Gabi respondeu e afirmou que agora está focada em sua carreira. "Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim", disse a artista, que está solteira desde que descobriu uma traição do agora ex-namorado, Lincoln Lau.